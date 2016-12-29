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"Амкар" поздравил болельщиков с Новым годом

"Амкар" поздравил своих болельщиков с наступающими новогодними праздниками.

"Говорят, что наступающий год будет удачным, если в него перейти со старыми друзьями и надежными партнерами. Мы очень ценим, что вы были с нами весь этот год и надеемся на встречи в Новом!

Футбольный клуб "Амкар" поздравляет всех с Новым годом и Рождеством!

Пусть наступающий год будет наполнен счастливыми моментами и яркими событиями! Здоровья, счастья, мира Вам и Вашим близким", - говорится на официальном сайте пермяков.
Теги: Амкар
Сегодня, 09:43
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