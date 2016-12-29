Генрих Мхитарян: в детстве было интересно смотреть на игру Канчельскиса в Англии

Полузащитник "Манчестер Юнайтед" Генрих Мхитарян рассказал о том, какими футболистами восхищался в детстве."Я начал смотреть матчи "Юнайтед" в то время, когда в команде был Эрик Кантона, и мне очень нравилось, как он играет. Другим игроком, за которым я пристально следил, был Андрей Канчельскис: мне было очень интересно посмотреть на русского футболиста в Англии.Мои футбольным героем был Зинедин Зидан. Не только потому, что он фантастически видел поле, но и потому, что он был настоящим лидером. Он постоянно говорил со своими товарищами по команде, помогал им.Самый бурно отпразднованный мяч? Это был мяч, забитый мной за сборную Армении до 21 года в матче против Турции в 2009-м году. Это была очень важная игра для нас, и я забил победный гол на последней минуте. Это были самые яркие эмоции, которые я испытывал после забитого мяча", - рассказал Мхитарян.