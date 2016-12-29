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СМИ: "Спартак" и "Трабзонспор" не смогли договориться по трансферу Ивелина Попова

Полузащитник "Спартака" Ивелин Попов, скорее всего, останется в стане красно-белых т не перейдет в "Трабзонспор", так как стороны не смогли договориться, информирует Futbolarena.

Сообщается, что переговоры о переходе Попова в турецкий клуб зашли в тупик. "Трабзонспор" был готов заплатить за болгарского игрока € 3,5 млн.
Теги: Спартак Попов
Сегодня, 10:16
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№1 Написал: Lord_Vik Москва (Сегодня, 10:40) #
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Болеет за:
«Спартак»
До лета никого на выход. Только на вход angry
Откровенных пассажиров викоманде нет
Регистрация: 22.09.2007
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