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Евгений Ловчев: мне так хотелось болеть за "Ростов"!

Футбольный обозреватель Евгений Ловчев рассказал, какие события он бы отметил со знаком "плюс" в уходящем году.

"Первое - тренеры. Некоторые руководители клубов недооценивают тренерскую работу. Вспомнить, например, пресловутое высказывание, что тренер – это только 10 процентов… Но в этом сезоне тренеры наглядно показывают, как их работа важна. Имею в виду, в первую очередь, Бердыева, Карреру, Гончаренко. И сюда бы добавил Гаджиева и Рахимова.

Из российского чемпионата ушли звезды, почти не осталось топовых игроков. И вот теперь тренерам надо делать так, чтобы результата команда достигала не за счет кого-то, а благодаря всем. Поэтому сейчас и проявляется мастерство тренера – как из средних игроков сделать узнаваемую команду, которая играет, может, неброско, но, буду говорить так, понятно. Так что этот сезон показывает – тренер всему голова.

На второе место ставлю именно игру "Ростова". И в чемпионате, и в еврокубках, конечно, особенно. Мне так хотелось болеть за "Ростов"! Недаром они и город весь всколыхнули своим футболом. Футболисты в этой команде во главу угла ставят характер, а не только меркантильные интересы. И правильный клич они выбрали – "Мужики!".

Да, ростовчане один раз обожглись с "Баварией", которая разгромила их 5:0 в Мюнхене. Но кто ж на "Баварии" не обжигался?! Только главное-то – "Ростов" был заметен в Европе, умело разобравшись с "Андерлехтом" и "Аяксом", играя на равных с ПСВ, сражаясь с "Атлетико" и, конечно, побеждая "Баварию" в домашнем матче. "Ростов" – это несомненно наше светлое пятно", - цитирует Ловчева "Советский спорт".
Теги: Ловчев Ростов
Сегодня, 10:24
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