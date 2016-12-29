Войти Зарегистрироваться

Опрос:

Сможет ли кто-то догнать "Спартак" во втором круге?
Показать все опросы

Новости партнеров

"Ливерпуль" хочет приобрести у "Арсенала" Алекса Окслейда-Чемберлена

"Ливерпуль" намерен в ближайшее трансферное окно усилиться полузащитником лондонского "Арсенала" и сборной Англии Алексом Окслейдом-Чемберленом, сообщает The Telegraph.

Главный тренер мерсисайдцев Юрген Клопп рассматривает Окслейда-Чемберлена как замену сенегальцу Садьо Мане, который в январе отправится в составе сборной Сенегала на Кубок африканских наций-2017. Сумма сделки оценивается в 20-25 миллионов фунтов стерлингов (24-31 млн долларов).

Контракт Окслейда-Чемберлена с "Арсеналом" истекает через год, так что, как отмечает издание, руководство лондонского клуба может пойти на трансфер, чтобы получить солидную компенсацию за игрока, который в скором времени получит право самостоятельно вести переговоры с другими клубами о продолжении карьеры.

Также сообщается, что хавбек входит в сферу интересов "Манчестер Сити" и "Челси", но наибольшую сумму за наго готов предложить именно "Ливерпуль". При этом отмечается, что руководство "Арсенала" ведет с Окслейдом-Чемберленом переговоры о продлении контракта.

Р-Спорт
Теги: Ливерпуль
Сегодня, 10:46
Напечатать
0
(0)
Информация


Не зарегистрированным пользователям запрещено оставлять комментарии. Вы можете пройти быструю регистрацию и присоедениться к обсуждению новостей.