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"Ливерпуль" хочет приобрести у "Арсенала" Алекса Окслейда-Чемберлена
"Ливерпуль" намерен в ближайшее трансферное окно усилиться полузащитником лондонского "Арсенала" и сборной Англии Алексом Окслейдом-Чемберленом, сообщает The Telegraph.
Главный тренер мерсисайдцев Юрген Клопп рассматривает Окслейда-Чемберлена как замену сенегальцу Садьо Мане, который в январе отправится в составе сборной Сенегала на Кубок африканских наций-2017. Сумма сделки оценивается в 20-25 миллионов фунтов стерлингов (24-31 млн долларов).
Контракт Окслейда-Чемберлена с "Арсеналом" истекает через год, так что, как отмечает издание, руководство лондонского клуба может пойти на трансфер, чтобы получить солидную компенсацию за игрока, который в скором времени получит право самостоятельно вести переговоры с другими клубами о продолжении карьеры.
Также сообщается, что хавбек входит в сферу интересов "Манчестер Сити" и "Челси", но наибольшую сумму за наго готов предложить именно "Ливерпуль". При этом отмечается, что руководство "Арсенала" ведет с Окслейдом-Чемберленом переговоры о продлении контракта.
Р-Спорт
Главный тренер мерсисайдцев Юрген Клопп рассматривает Окслейда-Чемберлена как замену сенегальцу Садьо Мане, который в январе отправится в составе сборной Сенегала на Кубок африканских наций-2017. Сумма сделки оценивается в 20-25 миллионов фунтов стерлингов (24-31 млн долларов).
Контракт Окслейда-Чемберлена с "Арсеналом" истекает через год, так что, как отмечает издание, руководство лондонского клуба может пойти на трансфер, чтобы получить солидную компенсацию за игрока, который в скором времени получит право самостоятельно вести переговоры с другими клубами о продолжении карьеры.
Также сообщается, что хавбек входит в сферу интересов "Манчестер Сити" и "Челси", но наибольшую сумму за наго готов предложить именно "Ливерпуль". При этом отмечается, что руководство "Арсенала" ведет с Окслейдом-Чемберленом переговоры о продлении контракта.
Р-Спорт
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