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Федор Щербаченко: если "Динамо" не выкупит Панченко, то это сделает "Локомотив"

Бывший главный тренер "Мордовии" Федор Щербаченко высказал мнение о будущем форварда ЦСКА Кирилла Панченко, а также о возможном переходе в стан армейцев Евгения Маркова.

"Выкуп контракта Панченко? Если "Динамо" этого не сделает, то Кирилла выкупит "Локомотив", селекционную службу которого возглавил его отец. Зимой Панченко не перейдет, а вот летом вполне возможно.

Говорю это с долей шутки, хотя Панченко, безусловно, соответствует требованиям РФПЛ. Есть ли у "Динамо" в его нынешней ситуации возможности для приобретения Кирилла - вот в чем вопрос.

Евгений Марков в ЦСКА? Такие переходы не бывают однозначными: большое количество игроков ФНЛ, попадая в РФПЛ, затем плавают по арендам. Многое зависит от доверия тренера. Свежий пример - Гранат, который провалил три первых матча за "Ростов". Но ему продолжили доверять и он стал железобетонным игроком основы.

Что же до нежелания "Тосно" продавать Маркова, то я бы понял это решение, если бы речь шла о команде второй восьмерки премьер-лиги, но ЦСКА - именитый клуб, поэтому в данной ситуации нужно пойти игроку навстречу", - цитирует специалиста "Sportbox".
Теги: Щербаченко Панченко ЦСКА
Сегодня, 10:54
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