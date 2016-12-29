Президент "Монпелье": подписывать Адебайора было бы глупо

Президент "Монпелье" Луи Николлен рассказал, что клуб не проявлял интереса к форварду сборной Того Эммануэлю Адебайору.



"Мы никогда не ставили целью подписание контракта с Адебайором. Кроме того, он будет играть на Кубке Африки, так что это было бы глупо", – цитирует Николлена Goal.com.