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Президент "Монпелье": подписывать Адебайора было бы глупо

Президент "Монпелье" Луи Николлен рассказал, что клуб не проявлял интереса к форварду сборной Того Эммануэлю Адебайору.

"Мы никогда не ставили целью подписание контракта с Адебайором. Кроме того, он будет играть на Кубке Африки, так что это было бы глупо", – цитирует Николлена Goal.com.
Теги: Монпелье
Сегодня, 10:59
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