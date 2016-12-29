Войти Зарегистрироваться

Опрос:

Сможет ли кто-то догнать "Спартак" во втором круге?
Показать все опросы

Новости партнеров

Братья Березуцкие и Игорь Акинфеев: с Новым и-го-годом! (видео)

Пресс-служба ЦСКА опубликовала очередное видео с поздравлениями для болельщиков с наступающими праздниками.

На этот раз с Новым годом поздравили поздравили защитники Алексей и Василий Березуцкие и вратарь Игорь Акинфеев.

"В любой непонятной ситуации полагайся на сейв Акинфеева - правило, которое работает не только на футбольном поле", - говорится в официальном твиттере армейцев.

ВИДЕО - здесь
Теги: Березуцкий В. Акинфеев ЦСКА
Сегодня, 11:08
Напечатать
4
(0)
№4 Написал: 4 звезды (Сегодня, 11:40) #
  • 0
  •  (4)

Цитата: Ли Харви Освальд
КТО поздравил!

joy
Регистрация: 7.12.2016
№3 Написал: капля никотина Москва (Сегодня, 11:19) #
  • +2
  •  (10)

А правда - зачем в конце , в заставке, лошади с елки игрушки кушают? Типа мы все с Еременко? Или чтоб срать потом яблоками в блестках?
Регистрация: 3.03.2007
№2 Написал: Ли Харви Освальд (Сегодня, 11:15) #
  • -5
  •  (11)
Болеет за:
«Спартак»
Цитата: prime
И-ааа

Какое "и-ааа"! Ты сперва посмотри, какой год по этому, как его мать? Гороскопу, чтоль, китайскому наступает, а потом на того, КТО поздравил! stuck_out_tongue_winking_eye laughing


--------------------
Пора, товарищи, брать коня за рога!
Регистрация: 18.12.2016
№1 Написал: prime Пенза (Сегодня, 11:12) #
  • -4
  •  (10)
online
Болеет за:
«Спартак»
И-ааа
Регистрация: 2.08.2009
Информация


Не зарегистрированным пользователям запрещено оставлять комментарии. Вы можете пройти быструю регистрацию и присоедениться к обсуждению новостей.