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Денис Бояринцев: главное разочарование - сборная России

Бывший хавбек "Спартака" Денис Бояринцев рассказал о главных разочарованиях в российском футболе в уходящем году.

– Провал "Локомотива" удивил, достаточно неожиданно видеть москвичей внизу турнирной таблицы. Вроде бы собраны качественные футболисты, а чего-то не хватает. Думаю, весной Семин выправит положение.

– Терпит бедствие "Томь", за которую вам удалось поиграть. Футболисты не получают зарплату уже в течение полугода.

– Был в такой же ситуации в Томске. Очень тяжело бороться за что-то без денег, это угнетает футболистов. Понимаю ребят, которые решили уйти из "Томи", им нужно думать о своих семьях. К сожалению, финансовые проблемы преследуют многие клубы, часть из которых мы потеряли. Жалко Томск, это футбольный город, который достоин сильной команды.

– "Анжи" в очередной раз сменил вектор развития. Поражены?

– Нисколько. Не удивлюсь, если летом вновь все поменяется и клуб пригласит сильных футболистов.

– Главное разочарование сезона?

– Выступление сборной России на чемпионате Европы. Все ждали от команды более успешного результата, а получилось как всегда.

СЭ
Теги: Бояринцев
Сегодня, 11:16
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№1 Написал: Максим I Столица Великой Российской Империи (Сегодня, 11:44) #
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Все ждали от команды более успешного результата
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"Все" это кто? Я ни одного не знаю, кто что-то ожидал. Надеялись - такие были, но надеяться и ждать совсем не одно и тоже.


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Ненавижу негров и расизм!
Регистрация: 19.01.2016
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