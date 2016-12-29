СМИ: "Зенит" не намерен платить за Неманью Гуделя более 4 миллионов евро

Зенит
Санкт-Петербург
Спартак
Москва
ЦСКА
Москва
Локомотив
Москва
Краснодар
Краснодар
Рубин
Казань
Ростов
Ростов-на-Дону
Терек
Грозный
Амкар
Пермь
Урал
Екатеринбург
Уфа
Уфа
Крылья Советов
Самара
Анжи
Махачкала
Оренбург
Оренбург
Арсенал
Тула
Томь
Томск
Популярные новости:
Последнее с форума:
Опрос:
Сможет ли кто-то догнать "Спартак" во втором круге?
Новости партнеров
Лента новостей:
12:54
Константин Сарсания: Тевес будет получать сумасшедшие деньги, но у китайцев задача привлечь болельщиков
Константин Сарсания: Тевес будет получать сумасшедшие деньги, но у китайцев задача привлечь болельщиков
11:57
Сергей Семак: мы люди верующие, раз в неделю ездим в храм, стараемся быть примером для детей (1)
Сергей Семак: мы люди верующие, раз в неделю ездим в храм, стараемся быть примером для детей (1)
08:56
Жерар Мукунку: Романцев пил очень много, игроки "Спартака" тоже иногда любили расслабиться (33)
Жерар Мукунку: Романцев пил очень много, игроки "Спартака" тоже иногда любили расслабиться (33)
08:53
Тевес стал самым высокооплачиваемым футболистом мира, приняв предложение "Шанхай Шэньхуа" (12)
Тевес стал самым высокооплачиваемым футболистом мира, приняв предложение "Шанхай Шэньхуа" (12)
02:58
Тренер "Зенита": Витсель спокоен, он знает, что если не уйдет в "Ювентус" сейчас, то сделает это в июне (10)
Тренер "Зенита": Витсель спокоен, он знает, что если не уйдет в "Ювентус" сейчас, то сделает это в июне (10)
Вчера 23:26
Голкипер "Сандерленда" получил травму колена
Голкипер "Сандерленда" получил травму колена
Вчера 23:15
Костас Манолас привлек внимание "Интера"
Костас Манолас привлек внимание "Интера"
Вчера 23:12
Киран Гиббс может продолжить выступление за "Кристал Пэлас" (1)
Киран Гиббс может продолжить выступление за "Кристал Пэлас" (1)
Вчера 22:43
Патрис Эвра хочет покинуть "Ювентус" в январе
Патрис Эвра хочет покинуть "Ювентус" в январе
Вчера 22:06
В символическую сборную чемпионата Франции 2016 года по версии L’Equipe вошли 5 игроков "ПСЖ"
В символическую сборную чемпионата Франции 2016 года по версии L’Equipe вошли 5 игроков "ПСЖ"
СМИ: "Зенит" не намерен платить за Неманью Гуделя более 4 миллионов евро
"Зенит" и "Аякс" не могут договориться о цене за трансфер полузащитника "Аякса" Неманьи Гуделя, информирует soccernews.nl.
Голландский клуб хочет получить за своего футболиста не менее 6 миллионов евро, тогда как сине-бело-голубые не намерены платить больше четырех.
Сообщается также, что интерес к 25-летнему полузащитнику проявляют "Севилья", "Реал Сосьедад" и "Саутгемптон".
Голландский клуб хочет получить за своего футболиста не менее 6 миллионов евро, тогда как сине-бело-голубые не намерены платить больше четырех.
Сообщается также, что интерес к 25-летнему полузащитнику проявляют "Севилья", "Реал Сосьедад" и "Саутгемптон".
|Информация
|Не зарегистрированным пользователям запрещено оставлять комментарии. Вы можете пройти быструю регистрацию и присоедениться к обсуждению новостей.