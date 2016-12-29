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СМИ: "Зенит" не намерен платить за Неманью Гуделя более 4 миллионов евро

"Зенит" и "Аякс" не могут договориться о цене за трансфер полузащитника "Аякса" Неманьи Гуделя, информирует soccernews.nl.

Голландский клуб хочет получить за своего футболиста не менее 6 миллионов евро, тогда как сине-бело-голубые не намерены платить больше четырех.

Сообщается также, что интерес к 25-летнему полузащитнику проявляют "Севилья", "Реал Сосьедад" и "Саутгемптон".
Теги: Зенит
Сегодня, 11:30
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9
(1)
№9 Написал: Ганнибал Новосибирск (Сегодня, 12:55) #
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online
Болеет за:
«Спартак»
Что происходит? Какой-то разрыв даже не шаблонов, а реальности
Регистрация: 20.10.2008
№8 Написал: Витек 88-20 Санкт-Петербург (Сегодня, 12:53) #
  • -1
  •  (1)
online
Болеет за:
«Зенит»
Цитата: Ли Харви Освальд
Понятно, опять по детдомам пойдут с песней "поможИте, люди добрые"

Сказочный дол...
Регистрация: 7.12.2016
№7 Написал: Ли Харви Освальд (Сегодня, 12:51) #
  • -3
  •  (3)
Болеет за:
«Спартак»
Понятно, опять по детдомам пойдут с песней "поможИте, люди добрые"


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Пора, товарищи, брать коня за рога!
Регистрация: 18.12.2016
№6 Написал: скальп (Сегодня, 12:36) #
  • -2
  •  (4)

это вам не пляжников пачками скупать
Регистрация: 24.12.2016
№5 Написал: Пётр Градов_2 (Сегодня, 12:12) #
  • +1
  •  (7)

Цитата: syamtomov
Голландский клуб хочет получить за своего футболиста не менее 6 миллионов евро, тогда как сине-бело-голубые не намерены платить больше четырех.

За прошлые годы Зенит приучил западные клубы, что за игроков денег швыряет направо налево немеряно.
Теперь отучать их будет трудно.


Сколко вы потратили на полуфабрикаты скажем за последние лет 10?
Может сравним и сделаем выводы ?
Регистрация: 7.09.2015
№4 Написал: 4 звезды (Сегодня, 12:00) #
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  •  (7)

Цитата: Сибирячок
Не верю, что Зенит упёрся из-за двух несчастных ляма

да, брехня laughing
Регистрация: 7.12.2016
№3 Написал: Сибирячок (Сегодня, 11:39) #
  • -2
  •  (10)
Болеет за:
«Сибирь»
Не верю, что Зенит упёрся из-за двух несчастных ляма. Значит - это утка.


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В современном английском to kerzhakov и to glushakov - глаголы-антонимы.
Регистрация: 17.10.2016
№2 Написал: Игрок (Сегодня, 11:34) #
  • -1
  •  (3)

только бразилов
Регистрация: 8.12.2016
№1 Написал: syamtomov г. Мурманск (Сегодня, 11:33) #
  • +4
  •  (10)

Голландский клуб хочет получить за своего футболиста не менее 6 миллионов евро, тогда как сине-бело-голубые не намерены платить больше четырех.

За прошлые годы Зенит приучил западные клубы, что за игроков денег швыряет направо налево немеряно.
Теперь отучать их будет трудно.
Регистрация: 6.08.2008
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