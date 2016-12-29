Зенит
Санкт-Петербург
Спартак
Москва
ЦСКА
Москва
Локомотив
Москва
Краснодар
Краснодар
Рубин
Казань
Ростов
Ростов-на-Дону
Терек
Грозный
Амкар
Пермь
Урал
Екатеринбург
Уфа
Уфа
Крылья Советов
Самара
Анжи
Махачкала
Оренбург
Оренбург
Арсенал
Тула
Томь
Томск
Популярные новости:
Последнее с форума:
Опрос:
Сможет ли кто-то догнать "Спартак" во втором круге?
Новости партнеров
Лента новостей:
12:54
Константин Сарсания: Тевес будет получать сумасшедшие деньги, но у китайцев задача привлечь болельщиков
Константин Сарсания: Тевес будет получать сумасшедшие деньги, но у китайцев задача привлечь болельщиков
11:57
Сергей Семак: мы люди верующие, раз в неделю ездим в храм, стараемся быть примером для детей (1)
Сергей Семак: мы люди верующие, раз в неделю ездим в храм, стараемся быть примером для детей (1)
08:56
Жерар Мукунку: Романцев пил очень много, игроки "Спартака" тоже иногда любили расслабиться (33)
Жерар Мукунку: Романцев пил очень много, игроки "Спартака" тоже иногда любили расслабиться (33)
08:53
Тевес стал самым высокооплачиваемым футболистом мира, приняв предложение "Шанхай Шэньхуа" (12)
Тевес стал самым высокооплачиваемым футболистом мира, приняв предложение "Шанхай Шэньхуа" (12)
02:58
Тренер "Зенита": Витсель спокоен, он знает, что если не уйдет в "Ювентус" сейчас, то сделает это в июне (10)
Тренер "Зенита": Витсель спокоен, он знает, что если не уйдет в "Ювентус" сейчас, то сделает это в июне (10)
Вчера 23:26
Голкипер "Сандерленда" получил травму колена
Голкипер "Сандерленда" получил травму колена
Вчера 23:15
Костас Манолас привлек внимание "Интера"
Костас Манолас привлек внимание "Интера"
Вчера 23:12
Киран Гиббс может продолжить выступление за "Кристал Пэлас" (1)
Киран Гиббс может продолжить выступление за "Кристал Пэлас" (1)
Вчера 22:43
Патрис Эвра хочет покинуть "Ювентус" в январе
Патрис Эвра хочет покинуть "Ювентус" в январе
Вчера 22:06
В символическую сборную чемпионата Франции 2016 года по версии L’Equipe вошли 5 игроков "ПСЖ"
В символическую сборную чемпионата Франции 2016 года по версии L’Equipe вошли 5 игроков "ПСЖ"
Сергей Семак: мы люди верующие, раз в неделю ездим в храм, стараемся быть примером для детей
Тренер "Зенита" Сергей Семак рассказал о том, почему принял решение удочерить девочку с инвалидностью.
– Я никогда против не был. Всегда поддерживал в этом Аню. У нас только сроки не совпадали, когда это лучше сделать. На мой взгляд, если у нас есть возможности помочь, естественно, мы должны помогать.
- А вы боялись перед встречей с Таней?
– Наверное, нет. Я столько детей видел в своей жизни, что меня сложно чем-то удивить. Самый главный вопрос для меня - независимо от того, можем ли мы помочь Тане медицински или не можем - это дать девочке семью. А все остальное - вторично.
Сложностей было много и будут еще. Увидев Таню, я понял, что она человек, близкий мне по духу. У меня есть доверие к Тане. Ее доброта, сочувствие, сопереживание - они никогда не вызывают сомнений.
Конечно, нельзя загадывать, что будет, когда наступит переходный возраст. Но сейчас мы можем дать доброту отношений. И надеяться на Бога, что он поможет и нам, и Тане справиться со сложностями. Чтобы достичь тех духовных высот, когда Таня жила бы обычной полноценной жизнью.
Я стараюсь никогда ее не жалеть. Естественно, Тане хочется быть маленькой. Но я хочу, чтобы она понимала, что она уже взрослый, 10-летний ребенок. Таня должна и будет жить по тем требованиям нашей семьи, которые существуют. Она обязана хорошо учиться – так же, как и остальные дети. Обязана убирать за собой, другие вещи делать, присматривать и защищать своих братьев и сестер. Как и все остальные.
- Как я понимаю, у вас не то чтобы армейские установки в семье, но правила довольно серьезные.
– Естественно, у нас есть определенный порядок. Мы люди верующие, раз в неделю ездим в храм, чтобы причащаться. Ну, и конечно, стараемся быть примером для детей. А так для них требования одни и те же. Вечерняя молитва, посещение храма - это помогает, я надеюсь, всем нашим детям. Да и нам, взрослым, помогает работать над собой.
Когда в жизни появляется человек с ограниченными возможностями или ребенок, который неизлечимо болен, например, - это Божий дар. Или для человека так будет лучше, или ты сможешь изменить жизни сотен людей, которые вокруг тебя", – цитирует Семака "Такие дела".
– Я никогда против не был. Всегда поддерживал в этом Аню. У нас только сроки не совпадали, когда это лучше сделать. На мой взгляд, если у нас есть возможности помочь, естественно, мы должны помогать.
- А вы боялись перед встречей с Таней?
– Наверное, нет. Я столько детей видел в своей жизни, что меня сложно чем-то удивить. Самый главный вопрос для меня - независимо от того, можем ли мы помочь Тане медицински или не можем - это дать девочке семью. А все остальное - вторично.
Сложностей было много и будут еще. Увидев Таню, я понял, что она человек, близкий мне по духу. У меня есть доверие к Тане. Ее доброта, сочувствие, сопереживание - они никогда не вызывают сомнений.
Конечно, нельзя загадывать, что будет, когда наступит переходный возраст. Но сейчас мы можем дать доброту отношений. И надеяться на Бога, что он поможет и нам, и Тане справиться со сложностями. Чтобы достичь тех духовных высот, когда Таня жила бы обычной полноценной жизнью.
Я стараюсь никогда ее не жалеть. Естественно, Тане хочется быть маленькой. Но я хочу, чтобы она понимала, что она уже взрослый, 10-летний ребенок. Таня должна и будет жить по тем требованиям нашей семьи, которые существуют. Она обязана хорошо учиться – так же, как и остальные дети. Обязана убирать за собой, другие вещи делать, присматривать и защищать своих братьев и сестер. Как и все остальные.
- Как я понимаю, у вас не то чтобы армейские установки в семье, но правила довольно серьезные.
– Естественно, у нас есть определенный порядок. Мы люди верующие, раз в неделю ездим в храм, чтобы причащаться. Ну, и конечно, стараемся быть примером для детей. А так для них требования одни и те же. Вечерняя молитва, посещение храма - это помогает, я надеюсь, всем нашим детям. Да и нам, взрослым, помогает работать над собой.
Когда в жизни появляется человек с ограниченными возможностями или ребенок, который неизлечимо болен, например, - это Божий дар. Или для человека так будет лучше, или ты сможешь изменить жизни сотен людей, которые вокруг тебя", – цитирует Семака "Такие дела".
|Информация
|Не зарегистрированным пользователям запрещено оставлять комментарии. Вы можете пройти быструю регистрацию и присоедениться к обсуждению новостей.