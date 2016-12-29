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"Ювентус" близок к подписанию хавбека "Дженоа" Томаса Ринкона (фото)

Пресс-служба "Ювентуса" сообщила в твиттере о том, что полузащитник "Дженоа" Томас Ринкон прибыл в Турин и уже проходит медосмотр в пользу клуба.

Сообщается, что "Ювентус" арендует 28-летнего венесуэльского хавбека за 2 миллиона евро с дальнейшим правом выкупа за 7 миллионов.

"Ювентус" близок к подписанию хавбека "Дженоа" Томаса Ринкона (фото)
Теги: Ювентус
Сегодня, 11:59
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