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ВФСО "Динамо" приняло решение купить акции ФК "Динамо" у банка ВТБ по 1 рублю за каждую

Всероссийское физкультурно-спортивное общество (ВФСО) "Динамо" приняло единогласное решение купить у банка ВТБ акции футбольного клуба, сообщили в пресс-службе общества.

"ВФСО "Динамо" единогласно приняло решение купить у банка ВТБ 74,99% акций ФК "Динамо" за рубль каждую", - сообщили в пресс-службе агентству "Р-Спорт".

Ранее наблюдательный совет ВТБ решил прекратить участие банка в акционерном обществе "Футбольный клуб "Динамо-Москва", продав 74% акций ВФСО "Динамо". ВФСО, которому в данный момент принадлежат 25% акций клуба, сообщало, что получило от ВТБ предложение о приобретении акций за символическую сумму в 1 рубль.

Во вторник Федеральная антимонопольная служба (ФАС) удовлетворила ВФСО "Динамо" о приобретении 74% акций ФК "Динамо".
Теги: Динамо
Сегодня, 12:27
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№6 Написал: tar-tas Moskwa (Сегодня, 12:58) #
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Цитата: Сибирячок
Вот так и теряем ещё один клуб со славной историей.



Если так, то и, правда, жаль. Великий клуб. Но, похоже, план спасения все-таки существует. Иначе, зачем новый красавец-стадион? Живу рядом и вижу, какими темпами вкалывают.

А может и запасной вариант спасения имеется: три-четыре современных оборотня в погонах средней руки вполне потянут бюджет клуба РФПЛ.


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Зенитом звали маленькую облезлую собачонку с мохнатою мордой, злую и избалованную, с медалькой на ошейнике.
Регистрация: 15.07.2008
№5 Написал: Савелий Россия (Сегодня, 12:57) #
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Вот дожили... Мне бутерброд с колбасой, стакан сока томатного и 100гр. Динамо... Дурдом...
Регистрация: 28.12.2015
№4 Написал: cska1971 Москва (Сегодня, 12:53) #
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Цитата: Сибирячок
Вот так и теряем ещё один клуб со славной историей.


А я ещё обижался на ВТБ в своё время, что они нас резко бросили и на Динамо переключились. Видно, Гинер "динаму" сразу почуял...
Регистрация: 26.01.2007
№3 Написал: parus2nik г.Темрюк,Краснодарский край (Сегодня, 12:53) #
  • 0
  •  (2)
online
Болеет за:
«Краснодар»
Торпедо сгинуло, сгинет и Динамо...клубы с такой славной историей , дали столько классных игроков..наша история, которой следует гордиться...А выходит история и слава никому не нужна...Разрушить легче, чем создать новое..на это умишко требуется..Болельщики Динамо, в Новом году Вам наилучшие пожелания и процветания Вашему клубу...если выживет...Без иронии, от души....
Регистрация: 31.10.2013
№2 Написал: cska1971 Москва (Сегодня, 12:51) #
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Интересно, во сколько ВТБ обошёлся весь проект "чуть-чуть для Динамо за Петровский парк"?
Регистрация: 26.01.2007
№1 Написал: Сибирячок (Сегодня, 12:35) #
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Болеет за:
«Сибирь»
Вот теперь общество стало полноправным владельцем клуба Динамо и базы в Новогорске. На какие деньги будет содержать - это вторично. У Динамо нет стадиона, нет земли в центре Москвы, а есть только долги. И прямая дорога, протоптанная Торпедонами.
Вот так и теряем ещё один клуб со славной историей. 6 золотых медалей Торпедо + 11 Динамо и куча Кубков на двоих - всё в анналы истории без шансов возврата.


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В современном английском to kerzhakov и to glushakov - глаголы-антонимы.
Регистрация: 17.10.2016
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