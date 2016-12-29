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ВФСО "Динамо" приняло решение купить акции ФК "Динамо" у банка ВТБ по 1 рублю за каждую
Всероссийское физкультурно-спортивное общество (ВФСО) "Динамо" приняло единогласное решение купить у банка ВТБ акции футбольного клуба, сообщили в пресс-службе общества.
"ВФСО "Динамо" единогласно приняло решение купить у банка ВТБ 74,99% акций ФК "Динамо" за рубль каждую", - сообщили в пресс-службе агентству "Р-Спорт".
Ранее наблюдательный совет ВТБ решил прекратить участие банка в акционерном обществе "Футбольный клуб "Динамо-Москва", продав 74% акций ВФСО "Динамо". ВФСО, которому в данный момент принадлежат 25% акций клуба, сообщало, что получило от ВТБ предложение о приобретении акций за символическую сумму в 1 рубль.
Во вторник Федеральная антимонопольная служба (ФАС) удовлетворила ВФСО "Динамо" о приобретении 74% акций ФК "Динамо".
"ВФСО "Динамо" единогласно приняло решение купить у банка ВТБ 74,99% акций ФК "Динамо" за рубль каждую", - сообщили в пресс-службе агентству "Р-Спорт".
Ранее наблюдательный совет ВТБ решил прекратить участие банка в акционерном обществе "Футбольный клуб "Динамо-Москва", продав 74% акций ВФСО "Динамо". ВФСО, которому в данный момент принадлежат 25% акций клуба, сообщало, что получило от ВТБ предложение о приобретении акций за символическую сумму в 1 рубль.
Во вторник Федеральная антимонопольная служба (ФАС) удовлетворила ВФСО "Динамо" о приобретении 74% акций ФК "Динамо".
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