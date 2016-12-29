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"Крылья Советов" возьмут на сбор в Турцию четверых игроков из "молодежки"

"Крылья Советов" возьмут с собой на сбор четверых молодых футболистов из молодежного состава "Крыльев".

Они начнут подготовку ко второй части чемпионата вместе с "основой". В Турцию отправятся Виталий Шильников, Максим Васильев, Владислав Масальский и Николай Кирица.

Первый сбор подопечные Вадима Скрипченко проведут в турецком Белеке с 9 по 21 января, передает официальный сайт самарцев.
Теги: Крылья Советов
Сегодня, 12:31
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