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В Самаре появились баннеры с изображением волка Забиваки

В Самаре появились баннеры с изображением талисмана чемпионата мира-2018 волка Забиваки.

Увидеть их можно на улицах Гагарина и Победы, а также на вентиляционных киосках самарского метрополитена. По городу уже курсирует общественный транспорт с символикой ЧМ-2018.

В футбольной тематике оформлено более 100 остановочных павильонов. На столбах освещения можно увидеть световые фигуры "Футболист" и более 100 флагов с символами Самары. Они размещены во всех районах города. Кампания по украшению города продолжится и в 2017 году, передает "Welcome2018".
Сегодня, 12:57
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