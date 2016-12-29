Войти Зарегистрироваться

Опрос:

Сможет ли кто-то догнать "Спартак" во втором круге?
Показать все опросы

Новости партнеров

Витиньо: будет сложно остаться в Бразилии, но еще есть время, чтобы появились варианты

Нападающий ЦСКА Витинью рассказал, в каком клубе хотел бы играть. Накануне 23-летний футболист принял участие в "Матче Звезд", который организовал легенда бразильского футбола Зико.

После игры нападающий рассказал, каким видит продолжение карьеры. Футболист признался, что является болельщиком "Фламенго", и что получал от него предложение.

- "Фламенго" проявил интерес, но пока все очень туманно. Мы ждем. Я вообще в отпуске, не очень переживаю по этому поводу. Было бы большой честью выступать за "Фламенго", к тому же болею за эту команду с детства. Пока конкретики нет, но если появится возможность, буду очень горд играть во "Фламенго".

Да, я возвращаюсь в Россию. Но все еще есть время, чтобы появились какие-нибудь варианты. Будет сложно остаться в Бразилии. Меня отдавали в аренду два года подряд, теперь согласны только на продажу, - заявил Витиньо.

Советский спорт
Теги: Витиньо ЦСКА
Сегодня, 13:02
Напечатать
14
(1)
№14 Написал: скальп (Сегодня, 14:58) #
  • 0
  •  (0)

не хочет в загон чунга чанга,Гинеру остается только Ким Ин Сонов по любительскому рынку шерстить laughing
Регистрация: 24.12.2016
№13 Написал: Ли Харви Освальд (Сегодня, 14:47) #
  • +1
  •  (1)
Болеет за:
«Спартак»
Цитата: Sergant
Поздравляю ТЕБЯ ПЕТУХА!

Вот, Сашко, в этом ваша основная беда - ориентация у вас не правильная! Ты повернись к ватутинскому лесу передом, а к Спартаку - ну тем, чем вы на матче с нами стояли и в воротах своей команды символ нового года поищи smile


--------------------
Пора, товарищи, брать коня за рога!
Регистрация: 18.12.2016
№12 Написал: Sergant (Сегодня, 14:39) #
  • -2
  •  (2)
Болеет за:
ЦСКА
Цитата: Ли Харви Освальд
с наступающим годом огненного петуха! Поздравь сам знаешь кого

Поздравляю ТЕБЯ ПЕТУХА! laughing
Регистрация: 15.12.2016
№11 Написал: Ли Харви Освальд (Сегодня, 14:35) #
  • +1
  •  (1)
Болеет за:
«Спартак»
Цитата: Sergant
скоро шлак из "Милана"

Зачем нам ваш старенький мопЭдик Хондовский? smile Мы нападающего возьмем, знаешь кто это? Это тот, кто голы забивает! Траоре, Страндберга, Витинье знаешь? Ну вот - совсем не похожи! smile

Цитата: Sergant
РоМУЛо ещё не во "Фламенго" разве?

Спроси МУЛанова smile Или вспомни, как вам напихали кабаняки шишек полные сраки smile Ромуло с удовольствием участвовал
Лучше расскажи, как там Мусел, научился на лавке сидеть, или по старинке с криком "а Мамба вас всех ненавидит" - забивается под шконку?
А вообще - с наступающим годом огненного петуха! Поздравь сам знаешь кого laughing И бывшего тренера можешь, все-таки професси-ональный праздник. У вас там никого Санта-Клаус себе в олени не забрал? smile А то в ФК "Зоопарк" их много smile


--------------------
Пора, товарищи, брать коня за рога!
Регистрация: 18.12.2016
№10 Написал: Sergant (Сегодня, 14:24) #
  • -1
  •  (1)
Болеет за:
ЦСКА
Ли Харви Освальд,
Грузи в Тарасовку фасоль и бананы бочками, скоро шлак из "Милана" подвезут, пальмы высаживайте, у вас там стая обезьян уже бегает laughing

РоМУЛо ещё не во "Фламенго" разве???
Регистрация: 15.12.2016
№9 Написал: Ли Харви Освальд (Сегодня, 14:04) #
  • 0
  •  (2)
Болеет за:
«Спартак»
Цитата: Sergant
Интервью уж неделя

Пфе, что такое неделя, когда ушастые вон 5 лет назад уже заплатили за то, чтоб негра играл НЕ У НИХ - и до них это еще не доехало!
Да и вообще фигня - ща Пельмень из командировки новых футболистов привезет.
- Леонорыч, а футболисты бывают совсем белые?
- Бывают, Пельмень, бывают.
- А черные?
- Еще как бывают, Бегемот!
- А наполовину белые, наполовину черные?
- Нет, Пончик, не бывают...
- Мда. Это был пингвин, однако


--------------------
Пора, товарищи, брать коня за рога!
Регистрация: 18.12.2016
№8 Написал: Sergant (Сегодня, 14:00) #
  • -2
  •  (2)
Болеет за:
ЦСКА
SHIGA,
Там кстати чей-то идол Алекс Мескини после того как "Интернасьонал" в пердив отправился завязал с футболом laughing

Цитата: Ли Харви Освальд
Возвращение блудного попугая

Нападающий «Барселоны» Неймар выразил желание продолжить в будущем профессиональную карьеру во «Фламенго». До перехода в каталонский клуб в 2013 году футболист сборной Бразилии защищал цвета «Сантоса».

«Хотелось бы мне играть во «Фламенго»? Для меня было бы большой честью играть во «Фламенго» на стадионе «Маракана», — приводит слова Неймара AS.

Интервью уж неделя laughing

My Webpage
Регистрация: 15.12.2016
№7 Написал: Максим I Столица Великой Российской Империи (Сегодня, 13:52) #
  • -2
  •  (2)

Цитата: SPV
Гинеру надо его продавать или опять отдавать в аренду, не хочет он и не будет играть в цска

Какой вумный совет! Может, ты 10 лямов выложишь? А то страну Советов как ужо 25 лет как расформировали, а советчики до сих пор живы...


--------------------
Ненавижу негров и расизм!
Регистрация: 19.01.2016
№6 Написал: Кепончег УЕФА где-то здесь (Сегодня, 13:50) #
  • +1
  •  (3)
Болеет за:
«Спартак»
голодовка?


--------------------
Грацио, *лять!
Регистрация: 8.09.2008
№5 Написал: SPV Bryansk (Сегодня, 13:49) #
  • +2
  •  (2)
Болеет за:
«Спартак»
Гинеру надо его продавать или опять отдавать в аренду, не хочет он и не будет играть в цска
Регистрация: 2.02.2012
№4 Написал: Максим I Столица Великой Российской Империи (Сегодня, 13:46) #
  • +3
  •  (3)

Мы ждем. Я вообще в отпуске, не очень переживаю по этому поводу. Было бы большой честью выступать за "Фламенго", к тому же болею за эту команду с детства.
______________________
Раздвоение личности всего в каких-то трёх предложениях. Ты уж определись: ты ждёшь или ты не переживаешь. Как грицца, в поле ветер, в ...опе дым. Походу, либо мальчик до сих пор не повзрослел (спортрота под Хабаровском вполне может сие недоразумение исправить), либо Бог мальчика наделил техникой в ущерб кол-ва серого вещества.


--------------------
Ненавижу негров и расизм!
Регистрация: 19.01.2016
№3 Написал: SHIGA Msk (Сегодня, 13:21) #
  • -3
  •  (11)
Болеет за:
«Спартак»
а как же дружная конская семья?


--------------------
..
Регистрация: 22.05.2015
№2 Написал: robinzen Санкт_петербург (Сегодня, 13:10) #
  • +1
  •  (7)
Болеет за:
«Зенит»
Не трожьте Гиенера! ему больше нравится слово Гнидер.
Регистрация: 24.09.2013
№1 Написал: Ли Харви Освальд (Сегодня, 13:06) #
  • -3
  •  (11)
Болеет за:
«Спартак»
Возвращение блудного попугая laughing Или как купить негра таким образом, чтоб еще 5 лет безрезультатно скакать за ним по пальмам, пытаясь поймать?
Что-то все угольки из рабства разбежались - Гиенер их в Харьков продал, там говорят с углем перебои?


--------------------
Пора, товарищи, брать коня за рога!
Регистрация: 18.12.2016
Информация


Не зарегистрированным пользователям запрещено оставлять комментарии. Вы можете пройти быструю регистрацию и присоедениться к обсуждению новостей.