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Витиньо: будет сложно остаться в Бразилии, но еще есть время, чтобы появились варианты
Нападающий ЦСКА Витинью рассказал, в каком клубе хотел бы играть. Накануне 23-летний футболист принял участие в "Матче Звезд", который организовал легенда бразильского футбола Зико.
После игры нападающий рассказал, каким видит продолжение карьеры. Футболист признался, что является болельщиком "Фламенго", и что получал от него предложение.
- "Фламенго" проявил интерес, но пока все очень туманно. Мы ждем. Я вообще в отпуске, не очень переживаю по этому поводу. Было бы большой честью выступать за "Фламенго", к тому же болею за эту команду с детства. Пока конкретики нет, но если появится возможность, буду очень горд играть во "Фламенго".
Да, я возвращаюсь в Россию. Но все еще есть время, чтобы появились какие-нибудь варианты. Будет сложно остаться в Бразилии. Меня отдавали в аренду два года подряд, теперь согласны только на продажу, - заявил Витиньо.
Советский спорт
После игры нападающий рассказал, каким видит продолжение карьеры. Футболист признался, что является болельщиком "Фламенго", и что получал от него предложение.
- "Фламенго" проявил интерес, но пока все очень туманно. Мы ждем. Я вообще в отпуске, не очень переживаю по этому поводу. Было бы большой честью выступать за "Фламенго", к тому же болею за эту команду с детства. Пока конкретики нет, но если появится возможность, буду очень горд играть во "Фламенго".
Да, я возвращаюсь в Россию. Но все еще есть время, чтобы появились какие-нибудь варианты. Будет сложно остаться в Бразилии. Меня отдавали в аренду два года подряд, теперь согласны только на продажу, - заявил Витиньо.
Советский спорт
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