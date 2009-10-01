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Ростехнадзор выдал положительное заключение по стадиону "Крестовский"

Ростехнадзор выдал положительное заключение о соответствии проекту стадиона на Крестовском острове в Санкт-Петербурге. Об этом сообщили ТАСС в администрации города.

"Да, все хорошо", - заявил источник агентства, отвечая на вопрос, выдал ли Ростехнадзор заключение о соответствии стадиона требованиям проекта.

На основании этого решения Госстройнадзор может выдать разрешение на ввод стадиона в эксплуатацию.
Теги: Зенит-Арена Крестовский
Сегодня, 13:27
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19
(2)
№19 Написал: РоМаХаЯ Иркутск родной мой (Сегодня, 14:42) #
  • -1
  •  (1)
Болеет за:
«Зенит»
Мурмаши1975,
Да ты что сделан очень качественно.


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ФК БАЙКАЛ, ФК ЗЕНИТ и наша сборная.
Регистрация: 17.06.2011
№18 Написал: Девятикратные Москва (Сегодня, 14:38) #
  • -1
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Басманный суд Москвы запретил Госдепу США говорить гадости про Россию sweat_smile

З.Ы. По теме - сколько из миллиарда перепало Ростехнадзору?????


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"Нет, дорогой мой, разруха не в клозетах, а в головах" (Ф.Ф.Преображенский)

Надеюсь мы всё это переживём...
Регистрация: 11.12.2007
№17 Написал: Мурмаши1975 Заполярье (Сегодня, 14:28) #
  • +2
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Болеет за:
«Спартак»
Цитата: cerberspb
на первые игры на этом стадионе я точно не пойду....опасаюсь как бы он не развалился((

А на следующие можно не успеть, закроют на ремонт


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Мне бы хереса, грамм 700
Регистрация: 23.10.2016
№16 Написал: TM_Rostov Kazan (Сегодня, 14:07) #
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А разве могло быть иначе? Ведь стройка века, ЧМ, суды, откаты, раздувание бюджетов и снова откаты. И неужели, после всех этих мытарств, кто-нибудь из контролирующих органов смеет сказать, что типа надо еще что то там исправить миллиарда на два?
Регистрация: 21.09.2015
№15 Написал: ssskkkbbb Спб (Сегодня, 13:57) #
  • -5
  •  (11)
online
Болеет за:
«Зенит»
Цитата: SHIGA
обходите от греха подальше этот стадион


смешно. тебя кто то звал?


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Эй! Пацак! Всё равно сейчас копыта откинешь. Скажи хоть раз в жизни правду.
Регистрация: 10.04.2009
№14 Написал: Игорь Казьмин москва (Сегодня, 13:51) #
  • +3
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Ещё бы он не выдал -кто Куратор .....


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игорь
Регистрация: 11.11.2016
№13 Написал: oksva Спб (Сегодня, 13:48) #
  • +2
  •  (8)
Болеет за:
«Спартак»
Вот реально , с ребёнком я бы туда не пошёл , точно .


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За Россию , за Спартак !
Регистрация: 22.08.2016
№12 Написал: cerberspb Санкт-Петербург (Сегодня, 13:45) #
  • +3
  •  (5)
Болеет за:
«Зенит»
на первые игры на этом стадионе я точно не пойду....опасаюсь как бы он не развалился((
Регистрация: 10.07.2009
№11 Написал: SHIGA Msk (Сегодня, 13:44) #
  • +3
  •  (9)
Болеет за:
«Спартак»
обходите от греха подальше эту стройку


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..
Регистрация: 22.05.2015
№10 Написал: Ли Харви Освальд (Сегодня, 13:43) #
  • +2
  •  (6)
Болеет за:
«Спартак»
Сначала туда таджиков запустили на матч открытия - чисто для прикола. Посмотреть - а не передохнут? Выждали месяцок, смотрят - а нормально... Думают, ну ладно - бездомных тем паче не хватятся


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Пора, товарищи, брать коня за рога!
Регистрация: 18.12.2016
№9 Написал: ssskkkbbb Спб (Сегодня, 13:43) #
  • -8
  •  (14)
online
Болеет за:
«Зенит»
Вот и все, найдите мясным новый повод для визга, а то их совсем порвет, тема закрылась.....


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Эй! Пацак! Всё равно сейчас копыта откинешь. Скажи хоть раз в жизни правду.
Регистрация: 10.04.2009
№8 Написал: alexalex (Сегодня, 13:39) #
  • +5
  •  (7)
Болеет за:
«Спартак»
это ярд им выделили на получение соответствия?)))
Регистрация: 27.09.2016
№7 Написал: капля никотина Москва (Сегодня, 13:36) #
  • +5
  •  (13)

Xyeво кончится все это - серьезно.
Регистрация: 3.03.2007
№6 Написал: tfu St.Petersburg (Сегодня, 13:35) #
  • +1
  •  (1)
Болеет за:
«Зенит»
А потом фифа их найух пошлет, за аргументацию: "все что на словах, нас не касается"


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КР: 1998/99, 2009/10, 2015/16
ЧР: 2007, 2010, 2011/12, 2014/15
С/КР:2008, 2011, 2015, 2016
Регистрация: 30.07.2009
№5 Написал: капля никотина Москва (Сегодня, 13:35) #
  • +6
  •  (10)

Цитата: Серж1
что и поле с крышей прошли?

Их поменяли местами - теперь крыша вибрирует, а поле раздвигается
Регистрация: 3.03.2007
№4 Написал: Савелий Россия (Сегодня, 13:33) #
  • +2
  •  (4)

Хто бы сумлевался....(( А для здоровья не опасно?
Регистрация: 28.12.2015
№3 Написал: Серж1 Питер (Сегодня, 13:33) #
  • +3
  •  (3)
Болеет за:
«Зенит»
что и поле с крышей прошли?
Регистрация: 21.07.2011
№2 Написал: Мганга любит футбол (Сегодня, 13:32) #
  • +2
  •  (6)

обязательно схожу туда лет через 10
Регистрация: 25.10.2013
№1 Написал: Ли Харви Освальд (Сегодня, 13:31) #
  • +1
  •  (7)
Болеет за:
«Спартак»

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Пора, товарищи, брать коня за рога!
Регистрация: 18.12.2016
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