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Вадим Тюльпанов: не сомневался, что "Крестовский" получит заключение о соответствии

Председатель временной комиссии Совета Федерации по вопросам подготовки и проведения чемпионата мира 2018 года Вадим Тюльпанов не сомневался, что стадион на Крестовском острове в Санкт-Петербурге получит заключение о соответствии от Ростехнадзора.

"Очень хорошо, что заключение о соответствии выдали, мы этого ждали. Надеюсь, что теперь стадион сдадут в эксплуатацию. Хотя у меня после второго посещения стадиона в конце августа сомнений в этом не было. Это значит, что теперь арена точно примет матчи Кубка конфедераций", - цитирует Тюльпанова ТАСС.
Теги: Зенит-Арена Крестовский
Сегодня, 13:58
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(0)
№5 Написал: Мурмаши1975 Заполярье (Сегодня, 14:26) #
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  •  (1)
Болеет за:
«Спартак»
Лучше бы эти тюльпанчики помалкивали бы, а хочется в их хари наплевать


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Мне бы хереса, грамм 700
Регистрация: 23.10.2016
№4 Написал: Игорь Казьмин москва (Сегодня, 14:15) #
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  •  (1)

Господин Тюльпанов не сомневался,если бы он сомневался ...после разговора с Мудтко , который пообещал Путину -что стадион -достроен и будет принят в 2016 году , его фамилия была бы Ромашкин , то есть сдадим не сдадим... погадаем на ромашке.


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игорь
Регистрация: 11.11.2016
№3 Написал: Hazar1950 (Сегодня, 14:07) #
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Болеет за:
«Анжи»
Вадим Тюльпанов: не сомневался, что "Крестовский" получит заключение о соответствии
...сам заносил.
Регистрация: 1.05.2011
№2 Написал: Tom1989 Лондон (Сегодня, 14:02) #
  • 0
  •  (2)
Болеет за:
«Челси»
Конечно получит ,пару лярдов еще и все подпишут а там хоть пусть развалиться, это же Россия
Регистрация: 11.12.2016
№1 Написал: Пивовед Кёнигсбергщина (Сегодня, 14:02) #
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Болеет за:
«Спартак»
А мы надеемся, что вы все, причастные к этому празднику , получите просто - заключение.


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Национальное достояние- это Память Предков, Народ, его Честь и его Совесть, а не газ и его продавцы.
Регистрация: 21.04.2015
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