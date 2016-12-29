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"Уфа" будет готовиться к весне в Турции и на Кипре

Стал известен план подготовки "Уфы" к весенней части Чемпионата России - 2016/17.

9 января уфимские футболисты выйдут из отпуска и соберутся в Москве для прохождения медобследования. Первый учебно-тренировочный сбор в наступающем году начнется 11 января на Кипре и продлится вплоть до 22 января.

После трехдневного отдыха команда соберется в Турции, где состоятся еще два сбора. Первый из них пройдет с 26 января по 7 февраля, второй начнется 11 февраля и завершится 23 февраля.

ФК "Уфа"
Теги: Уфа
Сегодня, 13:59
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