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"Уфа" будет готовиться к весне в Турции и на Кипре
Стал известен план подготовки "Уфы" к весенней части Чемпионата России - 2016/17.
9 января уфимские футболисты выйдут из отпуска и соберутся в Москве для прохождения медобследования. Первый учебно-тренировочный сбор в наступающем году начнется 11 января на Кипре и продлится вплоть до 22 января.
После трехдневного отдыха команда соберется в Турции, где состоятся еще два сбора. Первый из них пройдет с 26 января по 7 февраля, второй начнется 11 февраля и завершится 23 февраля.
ФК "Уфа"
9 января уфимские футболисты выйдут из отпуска и соберутся в Москве для прохождения медобследования. Первый учебно-тренировочный сбор в наступающем году начнется 11 января на Кипре и продлится вплоть до 22 января.
После трехдневного отдыха команда соберется в Турции, где состоятся еще два сбора. Первый из них пройдет с 26 января по 7 февраля, второй начнется 11 февраля и завершится 23 февраля.
ФК "Уфа"
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