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"Балтика" полностью рассчиталась с долгами перед футболистами

"Балтика" полностью погасила долги перед игроками, тренерским штабом команды и сотрудниками клуба при поддержке областных властей и группы компаний "Содружество".

В настоящий момент селекционной службой калининградского клуба ведется работа по усилению состава. На зимние сборы будет приглашена большая группа потенциальных новобранцев, в их числе – несколько футболистов, прежде уже выступавших за "Балтику" и хорошо знакомых калининградским болельщикам.

Усиленная подготовка к весенней части первенства ФНЛ (с двух- и даже трехразовыми тренировками) начнется 17 января. Первый "втягивающий" сбор состоится в Калининграде.

ФК "Балтика"
Теги: Балтика
Сегодня, 14:21
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