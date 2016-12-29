Зенит
Санкт-Петербург
Спартак
Москва
ЦСКА
Москва
Локомотив
Москва
Краснодар
Краснодар
Рубин
Казань
Ростов
Ростов-на-Дону
Терек
Грозный
Амкар
Пермь
Урал
Екатеринбург
Уфа
Уфа
Крылья Советов
Самара
Анжи
Махачкала
Оренбург
Оренбург
Арсенал
Тула
Томь
Томск
Популярные новости:
Последнее с форума:
Опрос:
Сможет ли кто-то догнать "Спартак" во втором круге?
Новости партнеров
Лента новостей:
12:54
Константин Сарсания: Тевес будет получать сумасшедшие деньги, но у китайцев задача привлечь болельщиков (1)
Константин Сарсания: Тевес будет получать сумасшедшие деньги, но у китайцев задача привлечь болельщиков (1)
11:57
Сергей Семак: мы люди верующие, раз в неделю ездим в храм, стараемся быть примером для детей (1)
Сергей Семак: мы люди верующие, раз в неделю ездим в храм, стараемся быть примером для детей (1)
08:56
Жерар Мукунку: Романцев пил очень много, игроки "Спартака" тоже иногда любили расслабиться (37)
Жерар Мукунку: Романцев пил очень много, игроки "Спартака" тоже иногда любили расслабиться (37)
08:53
Тевес стал самым высокооплачиваемым футболистом мира, приняв предложение "Шанхай Шэньхуа" (14)
Тевес стал самым высокооплачиваемым футболистом мира, приняв предложение "Шанхай Шэньхуа" (14)
02:58
Тренер "Зенита": Витсель спокоен, он знает, что если не уйдет в "Ювентус" сейчас, то сделает это в июне (11)
Тренер "Зенита": Витсель спокоен, он знает, что если не уйдет в "Ювентус" сейчас, то сделает это в июне (11)
"Балтика" полностью рассчиталась с долгами перед футболистами
"Балтика" полностью погасила долги перед игроками, тренерским штабом команды и сотрудниками клуба при поддержке областных властей и группы компаний "Содружество".
В настоящий момент селекционной службой калининградского клуба ведется работа по усилению состава. На зимние сборы будет приглашена большая группа потенциальных новобранцев, в их числе – несколько футболистов, прежде уже выступавших за "Балтику" и хорошо знакомых калининградским болельщикам.
Усиленная подготовка к весенней части первенства ФНЛ (с двух- и даже трехразовыми тренировками) начнется 17 января. Первый "втягивающий" сбор состоится в Калининграде.
ФК "Балтика"
В настоящий момент селекционной службой калининградского клуба ведется работа по усилению состава. На зимние сборы будет приглашена большая группа потенциальных новобранцев, в их числе – несколько футболистов, прежде уже выступавших за "Балтику" и хорошо знакомых калининградским болельщикам.
Усиленная подготовка к весенней части первенства ФНЛ (с двух- и даже трехразовыми тренировками) начнется 17 января. Первый "втягивающий" сбор состоится в Калининграде.
ФК "Балтика"
|Информация
|Не зарегистрированным пользователям запрещено оставлять комментарии. Вы можете пройти быструю регистрацию и присоедениться к обсуждению новостей.