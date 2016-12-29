Войти Зарегистрироваться

Популярные новости:

Читаемые Комментируемые

Опрос:

Сможет ли кто-то догнать "Спартак" во втором круге?
Показать все опросы

Новости партнеров

Виталий Денисов: с Новым годом, "Локомотив", и только вперед! (видео)

Защитник "Локомотива" Виталий Денисов поздравил болельщиков с наступающим Новым годом.

"С Новым годом, "Локомотив"! Только вперед!" - сказал футболист в видеопоздравлении.

Теги: Денисов В. Локомотив
Сегодня, 14:30
Напечатать
0
(0)
Информация


Не зарегистрированным пользователям запрещено оставлять комментарии. Вы можете пройти быструю регистрацию и присоедениться к обсуждению новостей.