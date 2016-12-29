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"Урал": мы вступили в переговоры с Романом Широковым и готовы пригласить его в клуб

Президент "Урала" Григорий Иванов прокомментировал информацию о возможном приглашении в команду бывшего капитана сборной России Романа Широкова.

"Что касается темы с Романом Широковым, то здесь всё зависит от него самого. Кто знает, может, у Романа началась другая жизнь? Всё-таки он пропустил уже полгода, вернуться будет не так просто.

Может, его ещё где-то хотят видеть? В любом случае, мы вступили в переговоры и готовы пригласить его в "Урал", - цитирует Иванова "Чемпионат".
Теги: Урал Широков
Сегодня, 14:33
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