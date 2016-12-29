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Игорь Албин: с сегодняшнего дня арена на Крестовском острове считается построенной

Вице-губернатор Санкт-Петербурга Игорь Албин заявил, что стадион на Крестовском острове с сегодняшнего дня считается построенным.

"Мы получаем все документы по приему стадиона на Крестовском острове. С сегодняшнего дня арена считается построенной.

В планах до лета провести на новой арене мотошоу, лазерное шоу, затем футбольный матч", - цитирует Албина "СЭ".
Теги: Албин Зенит-Арена Крестовский
Сегодня, 14:49
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№2 Написал: Сибирячок (Сегодня, 14:57) #
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Болеет за:
«Сибирь»
То есть играть можно завтра?


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В современном английском to kerzhakov и to glushakov - глаголы-антонимы.
Регистрация: 17.10.2016
№1 Написал: Савелий Россия (Сегодня, 14:56) #
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..............и шутки блятские... Шоумен..((
Регистрация: 28.12.2015
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