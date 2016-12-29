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Тренер "Зенита": Витсель спокоен, он знает, что если не уйдет в "Ювентус" сейчас, то сделает это в июне (11)
"Лестер Сити" признан лучшей командой 2016 года
"Лестер Сити" признан лучшей командой 2016 года по версии Международной ассоциации спортивной прессы (AIPS), сообщается на официальном сайте организации.
"Лестер Сити", сенсационно ставший в сезоне-2015/16 чемпионом Англии, победил в голосовании, в котором приняли участие журналисты из 110 стран мира, с результатом в 20,71% голосов. Второе место в опросе заняла сборная Португалии, выигравшая чемпионат Европы – 2016 по футболу, а третьим стал победитель Лиги чемпионов мадридский "Реал".
Сборная Португалии в итоге получила 15,39% голосов, а испанский гранд - 11,2%.
Газета.ru
"Лестер Сити", сенсационно ставший в сезоне-2015/16 чемпионом Англии, победил в голосовании, в котором приняли участие журналисты из 110 стран мира, с результатом в 20,71% голосов. Второе место в опросе заняла сборная Португалии, выигравшая чемпионат Европы – 2016 по футболу, а третьим стал победитель Лиги чемпионов мадридский "Реал".
Сборная Португалии в итоге получила 15,39% голосов, а испанский гранд - 11,2%.
Газета.ru
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