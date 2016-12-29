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"Лестер Сити" признан лучшей командой 2016 года

"Лестер Сити" признан лучшей командой 2016 года по версии Международной ассоциации спортивной прессы (AIPS), сообщается на официальном сайте организации.

"Лестер Сити", сенсационно ставший в сезоне-2015/16 чемпионом Англии, победил в голосовании, в котором приняли участие журналисты из 110 стран мира, с результатом в 20,71% голосов. Второе место в опросе заняла сборная Португалии, выигравшая чемпионат Европы – 2016 по футболу, а третьим стал победитель Лиги чемпионов мадридский "Реал".

Сборная Португалии в итоге получила 15,39% голосов, а испанский гранд - 11,2%.

Газета.ru
Теги: Лестер
Сегодня, 14:52
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