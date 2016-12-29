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Сесар Навас: на Новый год пока "бьют" часы в Мадриде, каждый должен есть виноград (видео)

Защитник Сесар Навас поздравил болельщиков с наступающим Новым годом.

- Новый год? В нашей семье есть традиция – каждый праздник мы собираемся вместе. Как со стороны отца, так и со стороны матери, у нас огромная семья. Дяди, тети, двоюродные братья, сестры. В этот раз мы будем отмечать праздник у бабушки.

- Ночью все телевизоры настроены на время Мадрида, и пока «бьют» часы на центральной площади города, каждый должен есть виноград. Если не съесть все двенадцать виноградин, то тебя могут преследовать неудачи. Люди, которым не нравится виноград, кушают мандарины или оливки.

- Итоги года? Он получился очень хорошим. Команда вышла в Лигу чемпионов, у меня родилась дочь. Это самое важное событие.

- Поздравляю всех болельщиков «Ростова» с Рождеством и Новым Годом, в этом году мы особенно сильно чувствовали вашу поддержку, удачи в наступающем году!



ФК "Ростов"
Теги: Навас Ростов
Сегодня, 15:20
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№1 Написал: SHIGA Msk (Сегодня, 16:05) #
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Болеет за:
«Спартак»
Навас..-пример футбольного профессионализма!


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Регистрация: 22.05.2015
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