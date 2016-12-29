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Агент: для Хонды приоритет - это предложения из MLS
Полузащитник "Милана" Кейсуке Хонда хотел бы перебраться в американскую высшую лигу, рассказал агент футболиста.
"У нас были предложения от нескольких клубов из Китая, но мы отказались, так как могли возникнуть проблемы с адаптацией.
У нас есть предложения из MLS, они пока нас интересуют больше всего. Хонда получает мало игрового времени в "Милане" и не хочет из-за этого терять место в сборной Японии", - цитирует агента Football Italia.
"У нас были предложения от нескольких клубов из Китая, но мы отказались, так как могли возникнуть проблемы с адаптацией.
У нас есть предложения из MLS, они пока нас интересуют больше всего. Хонда получает мало игрового времени в "Милане" и не хочет из-за этого терять место в сборной Японии", - цитирует агента Football Italia.
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