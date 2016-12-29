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Главный тренер сборной Узбекистана: Ахмедов не собирается покидать "Краснодар"
Главный тренер сборной Узбекистана Самвел Бабаян опроверг информацию, что полузащитник "Краснодара" хочет покинуть свой клуб и принять предложение китайского "Шанхай СИПГ".
"На данный момент Ахмедов - ведущий футболист сборной Узбекистана, он амбициозный игрок, который хочет приносить пользу "Краснодару". Я общался с ним в четверг, и он сказал, что не собирается покидать российскую команду, едет на сбор и примет участие в тренировочных матчах "Краснодара".
На данный момент Одил находится в Ташкенте в отпуске, а не на курортах, как пишут СМИ", - цитирует Бабаяна ТАСС.
"На данный момент Ахмедов - ведущий футболист сборной Узбекистана, он амбициозный игрок, который хочет приносить пользу "Краснодару". Я общался с ним в четверг, и он сказал, что не собирается покидать российскую команду, едет на сбор и примет участие в тренировочных матчах "Краснодара".
На данный момент Одил находится в Ташкенте в отпуске, а не на курортах, как пишут СМИ", - цитирует Бабаяна ТАСС.
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