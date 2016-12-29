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"Шахтер" просит у "Зенита" за Ракицкого 30 миллионов евро

"Зенит" не оставляет попыток приобрести защитника "Шахтера" Ярослава Ракицкого.

Как сообщает Ajansspor, питерцы предложили за 27-летнего футболиста 15 миллионов евро, а "Шахтер" намерен выручить за трансфер игрока 30 миллионов евро. Контракт защитника с "горняками" рассчитан до мая 2018 года.
Теги: Ракицкий Зенит Шахтер
Сегодня, 16:18
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9
(0)
№9 Написал: SHIGA Msk (Сегодня, 16:45) #
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Болеет за:
«Спартак»
копейки..


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..
Регистрация: 22.05.2015
№8 Написал: rooiwit (Сегодня, 16:39) #
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online
Болеет за:
«Спартак»
Нужно брать,с Нету не взять лигу чемпионов
Регистрация: 22.12.2016
№7 Написал: Игорь Казьмин москва (Сегодня, 16:37) #
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Шахтари -Его наверное зовут в Реал,Барсу.....за 30 -ребяты только в Китай. Привет....удачного бизнеса, дети Остапа Бэндера...не бендеры...


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игорь
Регистрация: 11.11.2016
№6 Написал: tar-tas Moskwa (Сегодня, 16:36) #
  • -4
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Нельзя так, ребята! С хохлами сейчас дела иметь, все равно что Порошенку директором Крестовского посадить.

Что-то Цыган не туда заворачивает. Срубить хочет.


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Зенитом звали маленькую облезлую собачонку с мохнатою мордой, злую и избалованную, с медалькой на ошейнике.
Регистрация: 15.07.2008
№5 Написал: Ли Харви Освальд (Сегодня, 16:33) #
  • -3
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Болеет за:
«Спартак»
ПЛЯЯЯЯ smile
Кстати, это сразу было ясно, что ряд игроков Луческу как минимум ПОСТАРАЕТСЯ утащить. И Ракицкий с Тайсоном - как раз из них.
Запасаемся поп-корном, хохлы разведут этих лопухов как бы не побольше чем их уже разводили с Хульковекселями stuck_out_tongue_winking_eye


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Пора, товарищи, брать коня за рога!
Регистрация: 18.12.2016
№4 Написал: Skyline СПБ (Сегодня, 16:30) #
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  •  (1)
Болеет за:
«Зенит»
он лучше Гарая?


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Девиз Спартака: Наноём на Победу!
Регистрация: 23.05.2007
№3 Написал: Брюзга Рязань (Сегодня, 16:27) #
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Даёшь 50! ))
Регистрация: 6.10.2009
№2 Написал: какзайчонок Москва (Сегодня, 16:26) #
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  •  (3)
Болеет за:
«Зенит»
Кря кря
Регистрация: 15.03.2009
№1 Написал: Вячеслав Корсаков Санкт-Петербург (Сегодня, 16:23) #
  • 0
  •  (2)
Болеет за:
«Зенит»
ну кто такой ракицкий?цыган узбогойся
Регистрация: 11.04.2016
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