Форвард "Анже" может перейти в "Лион"

Нападающий "Анже" Николя Пепе может продолжить карьеру в "Лионе", утверждает GFFN.



"Лион" готов заплатить за футболиста 6 миллионов евро, в свою очередь "Анже" хочет выручить за игрока 10 миллионов евро и намерен взять сразу футболиста в аренду до конца сезона.