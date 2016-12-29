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Форвард "Анже" может перейти в "Лион"

Нападающий "Анже" Николя Пепе может продолжить карьеру в "Лионе", утверждает GFFN.

"Лион" готов заплатить за футболиста 6 миллионов евро, в свою очередь "Анже" хочет выручить за игрока 10 миллионов евро и намерен взять сразу футболиста в аренду до конца сезона.
Теги: Анже Лион Трансферы
Сегодня, 17:28
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№1 Написал: Антоха 555 Нижний Новгород (Сегодня, 18:00) #
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Болеет за:
«Локомотив»
Кому это интересно вообще?
Регистрация: 12.05.2010
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