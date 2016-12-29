Зенит
Санкт-Петербург
Спартак
Москва
ЦСКА
Москва
Локомотив
Москва
Краснодар
Краснодар
Рубин
Казань
Ростов
Ростов-на-Дону
Терек
Грозный
Амкар
Пермь
Урал
Екатеринбург
Уфа
Уфа
Крылья Советов
Самара
Анжи
Махачкала
Оренбург
Оренбург
Арсенал
Тула
Томь
Томск
Популярные новости:
Последнее с форума:
Опрос:
Сможет ли кто-то догнать "Спартак" во втором круге?
Новости партнеров
Лента новостей:
12:54
Константин Сарсания: Тевес будет получать сумасшедшие деньги, но у китайцев задача привлечь болельщиков (1)
Константин Сарсания: Тевес будет получать сумасшедшие деньги, но у китайцев задача привлечь болельщиков (1)
11:57
Сергей Семак: мы люди верующие, раз в неделю ездим в храм, стараемся быть примером для детей (3)
Сергей Семак: мы люди верующие, раз в неделю ездим в храм, стараемся быть примером для детей (3)
Кристиан Поульсен завершил профессиональную карьеру
Бывший полузащитник сборной Дании и "Ювентуса" Кристиан Поульсен завершил профессиональную карьеру, сообщает Voetbal International.
С 2015 года Поульсен находился в статусе свободного агента.
С 2015 года Поульсен находился в статусе свободного агента.
|Информация
|Не зарегистрированным пользователям запрещено оставлять комментарии. Вы можете пройти быструю регистрацию и присоедениться к обсуждению новостей.