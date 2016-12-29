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Кристиан Поульсен завершил профессиональную карьеру

Бывший полузащитник сборной Дании и "Ювентуса" Кристиан Поульсен завершил профессиональную карьеру, сообщает Voetbal International.

С 2015 года Поульсен находился в статусе свободного агента.
Сегодня, 18:11
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