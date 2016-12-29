Кристиан Поульсен завершил профессиональную карьеру

Бывший полузащитник сборной Дании и "Ювентуса" Кристиан Поульсен завершил профессиональную карьеру, сообщает Voetbal International.



С 2015 года Поульсен находился в статусе свободного агента.