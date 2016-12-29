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Эммануэль Эменике ведет переговоры с "Локомотивом"?
Нападающий "Фенербахче" Эммануэль Эменике может продолжить карьеру в "Локомотиве", утверждает Ajansspor.
Ранее сообщалось, что форвард может вернуться в "Спартак". После этого представитель нигерийца вступил в переговоры с представителями железнодорожников. Стороны обсуждают возможность аренды Эменике до конца текущего сезона.
Ранее сообщалось, что форвард может вернуться в "Спартак". После этого представитель нигерийца вступил в переговоры с представителями железнодорожников. Стороны обсуждают возможность аренды Эменике до конца текущего сезона.
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