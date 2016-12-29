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Эммануэль Эменике ведет переговоры с "Локомотивом"?

Нападающий "Фенербахче" Эммануэль Эменике может продолжить карьеру в "Локомотиве", утверждает Ajansspor.

Ранее сообщалось, что форвард может вернуться в "Спартак". После этого представитель нигерийца вступил в переговоры с представителями железнодорожников. Стороны обсуждают возможность аренды Эменике до конца текущего сезона.
Теги: Эменике Фенербахче Локомотив Трансферы
Сегодня, 18:17
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№7 Написал: sdv_78 Омск (Сегодня, 18:35) #
  • 0
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Болеет за:
«Спартак»
Цитата: Saveger
очередной нигерийский ноунейм в атаку? одного хенти мало?

Ну, вас то он возил как хотел.
Регистрация: 10.06.2009
№6 Написал: ржд гуд саратов (Сегодня, 18:35) #
  • 0
  •  (0)
Болеет за:
«Спартак»
Лохомоты всегда по жизни отработку от богатых московских клубов собирали. Если Спартак откажется, то Шпалычу достанется
Регистрация: 30.11.2013
№5 Написал: Saveger СПб (Сегодня, 18:34) #
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  •  (1)
Болеет за:
«Зенит»
очередной нигерийский ноунейм в атаку? одного хенти мало?
Регистрация: 16.03.2010
№4 Написал: Игорь Казьмин москва (Сегодня, 18:27) #
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Да хоть с РЕАЛОМ-у вас жёлтые журналюги.


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игорь
Регистрация: 11.11.2016
№3 Написал: oksva Спб (Сегодня, 18:26) #
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  •  (2)
Болеет за:
«Спартак»
Так , Спартак зачёркиваем - пишем Локомотив . Кто следующий ? О , придумал - Амкар , по обмену на Джикию и Селихова .


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За Россию , за Спартак !
Регистрация: 22.08.2016
№2 Написал: Chell (Сегодня, 18:23) #
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  •  (0)

полетели УТКИ!!!! и сколько их еще ?
Регистрация: 28.10.2016
№1 Написал: Сибирячок (Сегодня, 18:18) #
  • +1
  •  (5)
Болеет за:
«Сибирь»
joy

PanoV, выходи.


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В современном английском to kerzhakov и to glushakov - глаголы-антонимы.
Регистрация: 17.10.2016
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