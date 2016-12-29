Лионель Месси признан лучшим плеймейкером 2016 года по версии IFFHS

Нападающий "Барселоны" Лионель Месси признан лучшим плеймейкером 2016 года по версии Международной федерации футбольной истории и статистики (IFFHS), сообщается на официальном сайте организации.



Месси выиграл эту награду во второй раз подряд. Второе место занял его одноклубник испанец Андрес Иньеста. Третьим стал немец Тони Кроос, выступающий за "Реал".