Юрген Клопп: Филиппе Коутиньо не сыграет с "Манчестер Сити"

Главный тренер "Ливерпуля" Юрген Клопп рассказал о том, что полузащитник команды Филиппе Коутиньо не успеет восстановиться от травмы к матчу 19-го тура чемпионата Англии против "Манчестер Сити".



"Филиппе в этом матче не сыграет. Процесс восстановления Коутиньо проходит хорошо, я разговаривал с ним несколько минут назад. Но к игре против "Сити" он восстановиться не успеет, как и к следующему матчу с "Сандерлендом", - цитирует Клоппа официальный сайт "красных".