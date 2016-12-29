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Юрген Клопп: Филиппе Коутиньо не сыграет с "Манчестер Сити"

Главный тренер "Ливерпуля" Юрген Клопп рассказал о том, что полузащитник команды Филиппе Коутиньо не успеет восстановиться от травмы к матчу 19-го тура чемпионата Англии против "Манчестер Сити".

"Филиппе в этом матче не сыграет. Процесс восстановления Коутиньо проходит хорошо, я разговаривал с ним несколько минут назад. Но к игре против "Сити" он восстановиться не успеет, как и к следующему матчу с "Сандерлендом", - цитирует Клоппа официальный сайт "красных".
Теги: Коутиньо Ливерпуль Манчестер Сити Клопп
Сегодня, 19:22
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№1 Написал: VirGON (Сегодня, 19:52) #
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печально,потеря серьезная
Регистрация: 14.12.2016
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