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Томас Ринкон успешно прошел обследование в "Ювентусе"

Полузащитник "Дженоа" Томас Ринкон успешно прошел медобследование в "Ювентусе", сообщает официальный сайт "Старой синьоры". В скором времени туринский клуб официально объявит о переходе 28-летнего игрока.

В нынешнем розыгрыше Серии А Ринкон провел 16 матчей, в которых отдал две голевые передачи.
Теги: Ювентус Дженоа Трансферы
Сегодня, 19:38
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№2 Написал: spiri СЛАВЯНСК (Сегодня, 19:44) #
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Болеет за:
«Зенит»
не знаю,не знаю,Мирча уже искал замену и,может быть,нашел даже.. blush


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Только победа на Темзе и Неве !!!
За Футбол!!
Регистрация: 2.03.2011
№1 Написал: Saveger СПб (Сегодня, 19:40) #
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Болеет за:
«Зенит»
ура! Витсель с нами!
Регистрация: 16.03.2010
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