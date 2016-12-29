Томас Ринкон успешно прошел обследование в "Ювентусе"

Полузащитник "Дженоа" Томас Ринкон успешно прошел медобследование в "Ювентусе", сообщает официальный сайт "Старой синьоры". В скором времени туринский клуб официально объявит о переходе 28-летнего игрока.



В нынешнем розыгрыше Серии А Ринкон провел 16 матчей, в которых отдал две голевые передачи.