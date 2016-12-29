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Лукас Васкес и Матео Ковачич через месяц вернутся к тренировкам в общей группе

Полузащитники "Реала" Лукас Васкес и Матео Ковачич выбыли на два месяца, информирует официальный сайт клуба.

У Васкеса диагностировано повреждение камбаловидной мышцы правой ноги, тогда как у Ковачича выявлено растяжение связки левой лодыжки. Травмы футболисты получили во время выступлений на клубном чемпионате мира.
Теги: Васкес Ковачич Реал
Сегодня, 20:03
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