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"Барселона" нацелилась на Бранислава Ивановича

Защитник "Челси" Бранислав Иванов может продолжить карьеру в чемпионате Испании, сообщает Goal.com.

Игроком интересуется "Барселона". Каталонцы ведут поиски краткосрочной замены Дани Алвеса, и сербский игрок является одним из возможных вариантов.
Теги: Иванович Челси Барселона Трансферы
Сегодня, 20:13
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