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Педро Родригес: в АПЛ между всеми командами серьёзная конкуренция

Нападающий "Челси" Педро Родригес сравнил английский чемпионат с испанской Примерой. Напомним, ранее Педро выступал за "Барселону".

"Победная серия - для меня не новое явление, однако она отличается от той, которая была в "Барселоне". В АПЛ между всеми клубами серьёзная конкуренция. Если в чемпионате Испании "Барселона" может выигрывать матч за матчем, то в Англии это делать гораздо труднее. Здесь лидеры часто проигрывают аутсайдерам", - цитирует Педро Goal.com.
Теги: Педро Челси
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