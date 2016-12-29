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20-летний нападающий "Палмейраса" попал в сферу интересов "Зенита"
"Зенит" интересуется форвардом бразильского "Палмейраса" Роджером Гуэдесом, утверждает ESPN.
В контракте 20-летнего футболиста сумма отступных равна 5 млн бразильских реалов (1,5 млн евро). Представители "Зенита" уже провели переговоры с "Палмейрасом". Также на Гуэдеса претендует другой бразильский клуб - "Крисиума".
В контракте 20-летнего футболиста сумма отступных равна 5 млн бразильских реалов (1,5 млн евро). Представители "Зенита" уже провели переговоры с "Палмейрасом". Также на Гуэдеса претендует другой бразильский клуб - "Крисиума".
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