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20-летний нападающий "Палмейраса" попал в сферу интересов "Зенита"

"Зенит" интересуется форвардом бразильского "Палмейраса" Роджером Гуэдесом, утверждает ESPN.

В контракте 20-летнего футболиста сумма отступных равна 5 млн бразильских реалов (1,5 млн евро). Представители "Зенита" уже провели переговоры с "Палмейрасом". Также на Гуэдеса претендует другой бразильский клуб - "Крисиума".
Теги: Палмейрас Зенит Трансферы
Сегодня, 21:11
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(4)
№4 Написал: rooiwit (Сегодня, 21:35) #
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Болеет за:
«Спартак»
скальп,
Он белый как снег
Регистрация: 22.12.2016
№3 Написал: tiki Москва (Сегодня, 21:35) #
  • 0
  •  (0)
Болеет за:
ЦСКА
Цитата: Савелий
Посмотрел статистику парня - 31 матч - 4забил, 4 отдал...... маловато будет, там вратари и поболе забивают..))

с одной стороны да, но там и понятие "форвард" абстрактное
вингеры...а порой и пз и апц тоже у них почему-то нп


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Глупо быть приверженцем идей, к которым в сердце не лежит путь,
Мода проходит, с нами остается лишь сама суть
Регистрация: 27.12.2010
№2 Написал: скальп (Сегодня, 21:33) #
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  •  (2)

баржи с неграми пребывают косяками в Питер))
Регистрация: 24.12.2016
№1 Написал: Савелий Россия (Сегодня, 21:26) #
  • 0
  •  (2)

Посмотрел статистику парня - 31 матч - 4забил, 4 отдал...... маловато будет, там вратари и поболе забивают..))
Регистрация: 28.12.2015
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