"Челси" интересуется Хавьером Эрнандесом

Нападающий "Байера" Хавьер Эрнандес попал в список интересов "Челси", сообщает Bild.



Руководство английского клуба намерен сделать трансферное предложение уже в января. Отмечается, что переход игрока будет стоит "синим" около 35 миллионов фунтов.