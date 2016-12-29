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"Челси" интересуется Хавьером Эрнандесом
Нападающий "Байера" Хавьер Эрнандес попал в список интересов "Челси", сообщает Bild.
Руководство английского клуба намерен сделать трансферное предложение уже в января. Отмечается, что переход игрока будет стоит "синим" около 35 миллионов фунтов.
Руководство английского клуба намерен сделать трансферное предложение уже в января. Отмечается, что переход игрока будет стоит "синим" около 35 миллионов фунтов.
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