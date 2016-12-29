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Антони Марсьяль останется в "МЮ" до лета

Нападающий "Манчестер Юнайтед" Антони Марсьяль не покинет команду в зимнее трансферное окно, утверждает BBС.

Руководство английского клуба даже не будет рассматривать предложения по французскому нападающему. Напомним, что на игрока претендовала испанская "Севилья" и ряд английских клубов.
Теги: Марсьяль Манчестер Юнайтед
Сегодня, 21:39
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