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Антони Марсьяль останется в "МЮ" до лета
Нападающий "Манчестер Юнайтед" Антони Марсьяль не покинет команду в зимнее трансферное окно, утверждает BBС.
Руководство английского клуба даже не будет рассматривать предложения по французскому нападающему. Напомним, что на игрока претендовала испанская "Севилья" и ряд английских клубов.
Руководство английского клуба даже не будет рассматривать предложения по французскому нападающему. Напомним, что на игрока претендовала испанская "Севилья" и ряд английских клубов.
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