Антони Марсьяль останется в "МЮ" до лета

Нападающий "Манчестер Юнайтед" Антони Марсьяль не покинет команду в зимнее трансферное окно, утверждает BBС.



Руководство английского клуба даже не будет рассматривать предложения по французскому нападающему. Напомним, что на игрока претендовала испанская "Севилья" и ряд английских клубов.