Зенит
Санкт-Петербург
Спартак
Москва
ЦСКА
Москва
Локомотив
Москва
Краснодар
Краснодар
Рубин
Казань
Ростов
Ростов-на-Дону
Терек
Грозный
Амкар
Пермь
Урал
Екатеринбург
Уфа
Уфа
Крылья Советов
Самара
Анжи
Махачкала
Оренбург
Оренбург
Арсенал
Тула
Томь
Томск
Популярные новости:
Последнее с форума:
Опрос:
Сможет ли кто-то догнать "Спартак" во втором круге?
Новости партнеров
Лента новостей:
"Урал" может продать Чисамбу Лунгу в ОАЭ
"Урал" получил предложение от клуба "Аль-Джазира" из ОАЭ по трансферу замбийского хавбека Чисамбы Лунгу, сообщил президент "Урала" Григорий Иванов.
"Получили письмо из ОАЭ, переговоры проведем позже. Если шейхи заплатят нам хорошие деньги, предложат высокую зарплату футболисту, то мы его, конечно, отпустим", - цитирует Иванова 66.ru.
Иванов отметил при этом, что не хочет принимать решение о продаже хавбека, не пообщавшись на эту тему с самим Лунгу. Скорее всего, решение будет принято в январе.
"Получили письмо из ОАЭ, переговоры проведем позже. Если шейхи заплатят нам хорошие деньги, предложат высокую зарплату футболисту, то мы его, конечно, отпустим", - цитирует Иванова 66.ru.
Иванов отметил при этом, что не хочет принимать решение о продаже хавбека, не пообщавшись на эту тему с самим Лунгу. Скорее всего, решение будет принято в январе.
|Информация
|Не зарегистрированным пользователям запрещено оставлять комментарии. Вы можете пройти быструю регистрацию и присоедениться к обсуждению новостей.