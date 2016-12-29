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"Урал" может продать Чисамбу Лунгу в ОАЭ

"Урал" получил предложение от клуба "Аль-Джазира" из ОАЭ по трансферу замбийского хавбека Чисамбы Лунгу, сообщил президент "Урала" Григорий Иванов.

"Получили письмо из ОАЭ, переговоры проведем позже. Если шейхи заплатят нам хорошие деньги, предложат высокую зарплату футболисту, то мы его, конечно, отпустим", - цитирует Иванова 66.ru.

Иванов отметил при этом, что не хочет принимать решение о продаже хавбека, не пообщавшись на эту тему с самим Лунгу. Скорее всего, решение будет принято в январе.
Теги: Лунгу Урал Трансферы Иванов
Сегодня, 22:02
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