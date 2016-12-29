Давид Трезеге: не думаю, что "Ницца" долго будет в чемпионской гонке

Бывший форвард сборной Франции Давид Трезеге поделился мнением относительно чемпионской гонки в Лиге 1.



"Лидерство "Ниццы"? Не думаю, что они долго будут в лидерах. Титул между собой разыграют "ПСЖ и "Монако". Монегаски точно смогут навязать борьбу, их тренер Жардим знает, что делать. Единственное, что может помешать командам - это чрезмерная зависимость "ПСЖ" от Кавани, и если "Монако" растеряет свой атакующий потенциал", - цитирует Трезеге L`Équipe.