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Давид Трезеге: не думаю, что "Ницца" долго будет в чемпионской гонке

Бывший форвард сборной Франции Давид Трезеге поделился мнением относительно чемпионской гонки в Лиге 1.

"Лидерство "Ниццы"? Не думаю, что они долго будут в лидерах. Титул между собой разыграют "ПСЖ и "Монако". Монегаски точно смогут навязать борьбу, их тренер Жардим знает, что делать. Единственное, что может помешать командам - это чрезмерная зависимость "ПСЖ" от Кавани, и если "Монако" растеряет свой атакующий потенциал", - цитирует Трезеге L`Équipe.
Теги: Трезеге Ницца ПСЖ Монако
Сегодня, 22:23
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