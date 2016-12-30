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Президент Аргентины: Тевес может вернуться в "Боку Хуниорс" в 2017 году

Президент Аргентины Маурисио Макри прокомментировал переход нападающего Карлоса Тевеса в китайский "Шанхай Шэньхуа".

"Продажа Тевеса в Китай улучшит отношения между обеими странами. Как болельщик "Боки Хуниорс", я не хотел, чтобы он уходил, но знаю, что ему это нужно. Я люблю Карлитоса. Я говорил ему, что он должен вернуться из Европы. Я понимаю его сейчас. Ему нужен был отдых и спокойная жизнь.

"Бока" - очень требовательна и агрессивна. Карлитосу необходимо свое пространство. Думаю, он принял хорошее решение. Восемь месяцев пролетят, может быть, он вернется в следующем году", - передает слова Макри "Газета.ru" со ссылкой на Radio Mitre.
Теги: Тевес Бока Хуниорс
Сегодня, 00:23
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