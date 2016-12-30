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СМИ: "Зенит" принципиально не хочет отпускать Акселя Витселя зимой

"Зенит" отказался продавать полузащитника Акселя Витселя "Ювентусу" в зимнее трансферное окно, сообщает juvenews.eu.

Туринский клуб предложил питерцам около 6 миллионов евро, но получил отказ. У руководства "Зенита" есть принципиальная позиция не отпускать бельгийца этой зимой, несмотря на то, что у игрока в июне 2017 года заканчивается контракт с клубом.

СЭ
Теги: Зенит Витсель
Сегодня, 00:53
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№1 Написал: Ли Харви Освальд (Сегодня, 01:00) #
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online
Болеет за:
«Спартак»
Рабов-то-датели smile Черномырдых рабов бесплатно отдатели - а им деньги не нужны, они сто лям так уже "отбили", что даже на стадион хватило, на сдачу. Ну обещали, что отобьют - отбили. Обещали 1/2 ЛЧ - ну так тоже... Сипели в горлышко боярышника "стадион не для нас строят, а для города" - тоже не врут.
Святые прям ангелы, ну по крайней мере птицы, а птицам деньги не нужны. У тех и других есть перья. У индейцев, кстати, тоже перья есть. Пернатый клуб голубого цвета прям. Птицы-ангелы-индейки


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Пора, товарищи, брать коня за рога!
Регистрация: 18.12.2016
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