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Вчера 22:19
Сергей Ташуев: договор с "Анжи" уже должен быть подписан, но теперь пришло новое руководство
Сергей Ташуев: договор с "Анжи" уже должен быть подписан, но теперь пришло новое руководство
Вчера 22:16
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Вчера 21:54
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СМИ: "Спартак" договорился о переходе Луиса Адриано" (40)
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Сесар Навас: на Новый год пока "бьют" часы в Мадриде, каждый должен есть виноград (видео) (1)
Китайский клуб предложил 300 млн евро за Криштиану Роналду
Агент нападающего "Реала" Криштиану Роналду Жорже Мендеш рассказал, что клуб из Китая предложил за португальца €300 млн, а самому 31-летнему игроку более €100 млн год.
"Но деньги это еще не все. "Реал" это его жизнь", - заявил агента футболиста.
Газета.ru
"Но деньги это еще не все. "Реал" это его жизнь", - заявил агента футболиста.
Газета.ru
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