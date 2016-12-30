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Китайский клуб предложил 300 млн евро за Криштиану Роналду

Агент нападающего "Реала" Криштиану Роналду Жорже Мендеш рассказал, что клуб из Китая предложил за португальца €300 млн, а самому 31-летнему игроку более €100 млн год.

"Но деньги это еще не все. "Реал" это его жизнь", - заявил агента футболиста.

Газета.ru
Теги: Роналду Реал
Сегодня, 01:04
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№2 Написал: Odyssey Санкт-Петербург (Сегодня, 01:06) #
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Болеет за:
«Зенит»
походу китайцы теперь и евро копируют
Регистрация: 27.08.2008
№1 Написал: syamtomov г. Мурманск (Сегодня, 01:06) #
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Я что-то не понял?
Это китайцы перед обвалом евро так ими швыряются?
Видимо им руководство КПК что-то шепнуло на ушко...
Регистрация: 6.08.2008
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