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"Спартак" интересуется Дмитрием Полозом и Максимом Канунниковым

"Спартак" проявляет интерес к нападающим "Ростова" Дмитрию Полозу и "Рубина" Максиму Канунникову, информирует "BobSoccer".

Сообщается, что об этом стало известно от источника, близкого к московскому клубу. Отмечается, что оба футболиста могут сыграть как на фланге, так и в центре нападения.
Теги: Спартак Полоз Канунников
Сегодня, 01:11
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№1 Написал: алдан 2016 (Сегодня, 02:27) #
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Полоз хорош.
Регистрация: 1.09.2016
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