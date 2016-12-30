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Бывший хавбек ЦСКА Расмус Эльм продлил контракт с "Кальмаром"

Бывший полузащитник ЦСКА Расмус Эльм продлил контракт со шведским "Кальмаром", информирует официальный сайт клуба.

Напомним, 28-летний хавбек покинул армейцев в 2015 году из-за проблем со здоровьем. Новое соглашение с "Кальмаром" рассчитано на сезон-2017.
Теги: Эльм
Сегодня, 01:14
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