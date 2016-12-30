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Роман Зозуля получил предложение от китайского клуба

Нападающий "Бетиса" Роман Зозуля получил предложение продолжить карьеру в Китае, информирует El Desmarque.

Сообщается, что один из клубов китайского чемпионата проявляет предметный интерес к украинскому форварду. Напомним, Зозуля выступает за "Бетис" с лета, но так и не стал игроком основного состава.
Теги: Зозуля
Сегодня, 01:24
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