Роман Зозуля получил предложение от китайского клуба

Нападающий "Бетиса" Роман Зозуля получил предложение продолжить карьеру в Китае, информирует El Desmarque.



Сообщается, что один из клубов китайского чемпионата проявляет предметный интерес к украинскому форварду. Напомним, Зозуля выступает за "Бетис" с лета, но так и не стал игроком основного состава.