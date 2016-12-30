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Алейш Видаль может сменить "Барселону" на "Галатасарай"

Защитник "Барселоны" Алейш Видаль интересен турецкому "Галатасараю", информирует Sport.es.

Сообщается, что стамбульский клуб уже вступил в переговоры с каталонцами. Переход может состояться уже в зимнее трансферное окно.

В текущем сезоне Видаль нечасто появлялся на поле в составе сине-гранатовых, он провел 5 матчей, в которых отдал одну голевую передачу.
Теги: Видаль Барселона Галатасарай
Сегодня, 01:28
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