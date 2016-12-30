Алейш Видаль может сменить "Барселону" на "Галатасарай"

Защитник "Барселоны" Алейш Видаль интересен турецкому "Галатасараю", информирует Sport.es.



Сообщается, что стамбульский клуб уже вступил в переговоры с каталонцами. Переход может состояться уже в зимнее трансферное окно.



В текущем сезоне Видаль нечасто появлялся на поле в составе сине-гранатовых, он провел 5 матчей, в которых отдал одну голевую передачу.