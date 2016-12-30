Войти Зарегистрироваться

Опрос:

Сможет ли кто-то догнать "Спартак" во втором круге?
Показать все опросы

Новости партнеров

Бывший полузащитник ЦСКА Марк Гонсалес перешел в "Коло-Коло"

Бывший полузащитник ЦСКА Марк Гонсалес продолжит карьеру в чилийском клубе "Коло-Коло", сообщает BBCL.

Ожидается, что 32-летний футболист будет официально представлен в качестве игрока "Коло-Коло" в пятницу, 30 декабря. К работе с новой командой Гонсалес приступит уже в новом году - 3 января.

В "Коло-Коло" видят в Гонсалесе замену Мартину Родригесу, который перешел в мексиканский "Крус Асуль". За ЦСКА Гонсалес выступал с 2009 по 2014 год.

Газета.ru
Теги: Гонсалес ЦСКА
Сегодня, 08:16
Напечатать
1
(0)
№1 Написал: serega_user Вологда (Сегодня, 08:56) #
  • 0
  •  (0)
Болеет за:
ЦСКА
Классный игрок, но до чего ж хрустальный..


--------------------
ЦСКА, Арсенал (Лондон)
Регистрация: 6.05.2014
Информация


Не зарегистрированным пользователям запрещено оставлять комментарии. Вы можете пройти быструю регистрацию и присоедениться к обсуждению новостей.